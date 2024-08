Metti questa pianta al bagno: ‘Scoppierai di salute’ | La scienza ha scoperto l’impensabile

Lasciati alle spalle acciacchi e dolori: metti questa pianta speciale in casa tua, e vedrai che differenza.

A quanto pare è capace di rendere salubre l’aria di casa e, oltre ad arredare e a conferire un raffinato tocco green agli ambienti domestici, è un autentico elisir di benessere.

La ricetta di salute è tutta contenute nelle sue foglie e nelle sue radici: ecco di quale esemplare si tratta. Prendi nota e poi corri in vivaio.

Dovresti senza dubbio fare spazio a questa pianta in casa, se vuoi dire addio per sempre ai problemi di salute: ha delle proprietà speciali.

Pianta da tenere in bagno per rendere l’ambiente bello e salubre

Sappiamo tutti molto bene, da secoli, che la natura rappresenta un antidoto per le malattie, e che da sempre le piante sono utilizzate per le loro proprietà officinali e per i poteri terapeutici naturali che posseggono. La prima istituzione medica del medioevo infatti, è stata la scuola medica salernitana, Accademia dell’Occidente cristiano legata alla medicina, antesignana delle moderne università. che si basava sulle discipline fitoterapiche e galeniche.

A confermare i benefici delle piante, ora, a distanza di secoli, è arrivata una nuova scoperta. Questa novità ha reso ufficiale la potente azione di una specifica pianta che, a quanto pare, può donare salute a tutti. Insomma è un vero e proprio un elisir di benessere e di lunga vita, del quale si può approfittare semplicemente tenendola in casa propria. Scopriamo di quale pianta si tratta.

Le 5 piante che curano la tua casa

A quanto pare, c’è una pianta, anzi ben cinque diversi esemplari, che sono capaci di assorbire tutta l’umidità e dunque sono perfette per gli ambienti domestici, come il bagno. Far sparire l’acqua dall’aria, vuol dire anche prevenire i malanni e rendere le stanze della casa molto più salubri. Le piante che presentano questa caratteristica benefica sono:

la Tillandsia, non ha bisogno di terriccio ed è chiamata la pianta dell’aria, proprio per le sue proprietà;

la gemma di Zanzibar, neutralizza agenti inquinanti e tossine;

il photos, assorbe il benzene, il formaldeide e il xilene;

la famigerata Aloe vera, usata anche per il gel che le sue foglie contengono;

la Sansevieria trifasciata o cilindrica, in Cina e in Corea associata alla lunga vita, alla prosperità, all’intelligenza, alla bellezza, all’arte, alla poesia, alla salute e alla forza.

Sono tutte e 5 splendide piante sempreverdi, che non richiedono la luce solare diretta e che sopravvivono anche senza troppa cura e manutenzione. Non necessitano di essere bagnate e annaffiate tutti i giorni. Questo vuol dire che sono perfette per gli interni, e adatte anche a chi non ha il pollice verde.