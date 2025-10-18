Mezza Maratona di Roma 2025: percorso, strade chiuse e modifiche ai trasporti

Domenica 19 ottobre si svolgerà la nuova edizione della mezza maratona di Roma, una manifestazione che ogni anno attira migliaia di partecipanti e spettatori.

Mezza Maratona di Roma: oltre 20mila atleti da tutto il mondo

Con partenza fissata alle 8:30 dal suggestivo scenario del Circo Massimo e arrivo in via degli Annibaldi, nei pressi del Colosseo, la gara si snoderà per un totale di 21,097 chilometri. Sono attesi oltre 20mila atleti da tutto il mondo.

Il percorso della Maratona

La mezza maratona attraverserà alcune delle vie più iconiche della Capitale. Partendo dal Circo Massimo, gli atleti percorreranno le strade storiche che collegano il centro con il quartiere Prati. Un tragitto che non solo metterà alla prova la resistenza dei corridori, ma offrirà loro anche uno scorcio unico sulla città eterna.

Chiusure stradali e deviazioni

Per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e minimizzare i disagi ai cittadini, diverse strade lungo il percorso saranno chiuse al traffico veicolare. Le autorità hanno già comunicato le principali deviazioni previste. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a pianificare percorsi alternativi per evitare ritardi.

Modifiche dei trasporti pubblici

Anche il trasporto pubblico subirà delle modifiche per l’occasione. Alcune linee di autobus saranno deviate o sospese temporaneamente nelle aree interessate dalla corsa. L’azienda dei trasporti ha predisposto un piano informativo capillare per aggiornare i viaggiatori su tutte le variazioni orarie e di percorso.

Come prepararsi alla giornata

Per coloro che intendono assistere all’evento o partecipare come corridori è consigliabile organizzarsi in anticipo. Si raccomanda di verificare gli aggiornamenti sulle chiusure stradali e sui cambiamenti del trasporto pubblico per evitare inconvenienti dell’ultimo minuto.

Un’occasione di festa

L’evento non è solo una competizione sportiva; rappresenta anche un momento di aggregazione per tutta la città. I romani e i turisti avranno l’opportunità di vivere una giornata all’insegna dello sport e del divertimento, immersi nella storia e nella bellezza della Capitale.