“Mi addolora…”: Sabrina Salerno, lacrime per la showgirl | Ultimo aggiornamento sulla malattia

È un periodo molto difficile per Sabrina Salerno. La bella showgirl sta affrontando una grave malattia e le ultime notizie non sembrano buone

Il mondo dello spettacolo si è stretto intorno a Sabrina Salerno. La bellissima cantante e showgirl ligure sta attraversando, senza alcun dubbio, il periodo più difficile della sua vita. Non c’entra nulla la sua carriera, che anzi stava procedendo a gonfie vele.

Dopo lo strepitoso successo ottenuto alla fine degli anni ottanta, quando appena ventenne scoperta e lanciata da Claudio Cecchetto si fece conoscere al grande pubblico, in particolare per la sua esplosiva avvenenza, la Salerno era finita nel dimenticatoio.

In questi ultimi anni grazie ad alcune partecipazioni a programmi visibili molto seguiti, su tutti quella in qualità di concorrente a ‘Ballando con le stelle‘ del 2021, la prorompente cantante genovese ha riacquisito una nuova popolarità.

Una sorta di rinascita per la scoppiettante Sabrina che nel frattempo è diventata prima moglie e poi mamma di Luca Maria, oggi ventenne. Ma all’improvviso la luce che irradiava la sua vita è stata travolta dal buio, è infatti arrivata una pessima notizia che ha fatto gelare il sangue a lei e alla sua famiglia.

Sabrina Salerno, lo shock è doppio: i fan sono in ansia

In seguito a un normale controllo di routine le è stato diagnosticato un nodulo al seno, rivelatosi purtroppo maligno. Inevitabile ricorrere all’intervento chirurgico che è stato realizzato qualche settimana fa.

Grazie al sostegno incrollabile della sua famiglia, il marito Enrico Monti e il figlio, Sabrina Salerno ha ricominciato a lavorare tanto che qualche giorno fa, giovedì 31 ottobre, è partita per una breve tournée in Francia già programmata.

Sabrina Salerno, non è ancora finita: l’ipotesi del rimedio più estremo

Purtroppo però il male non è stato ancora sconfitto una volta per tutte. Il 9 dicembre prossimo inizierà un percorso di radioterapia e ad oggi non si può escludere una recidiva del tumore stesso. In quel caso la bella Sabrina sarebbe disposta a prendere una decisione drastica.

“Farò tutto ciò che è necessario – ha dichiarato qualche giorno fa – per tutelare la mia salute, che è poi ciò che conta di più. Quindi nel caso mi farei anche asportare il seno. L’estetica in un caso del genere passerebbe in secondo piano“. Impossibile darle torto, anche se la speranza di una remissione definitiva è ancora viva.

Infine ha ammesso di aver pensato anche alla morte: “Mi addolora il pensiero di lasciare le persone che amo, di non vedere più mio marito, mio figlio, i miei cani. Di pensare che loro soffriranno. Io voglio che siano felici“.