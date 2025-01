Mi avete proprio fregata stavolta | La Clerici non si accorge del microfono aperto: il pubblico ha sentito tutto, che gaffe

La gaffe di Antonella Clerici è subito virale, ormai tutti hanno sanno quello che ha detto. Ecco tutti i dettagli della notizia

Non ha bisogno di molte presentazioni Antonella Clerici, una delle conduttrici italiane più apprezzate e seguite dal pubblico. Divenuta ormai il volto simbolo della Rai, continua a tenere alti gli ascolti di tutti i programmi che conduce.

Dopo il successo di The Voice Kids con il quale si è aggiudicata la prima serata, il 23 dicembre l’abbiamo vista al timone de La cena di Natale su Rai1.

La sua pausa natalizia in realtà è durata poco, infatti dopo aver trascorso la vigilia di Natale e il Natale con la sua famiglia nella sua casa nel bosco, è tornata a condurre il suo amato programma E’ sempre Mezzogiorno.

La nota conduttrice infatti, oggi 30 dicembre, è tornata in onda per suggerire tante nuove ricette ma non solo, nella puntata trasmessa, non sono mancate le gaffe che non sono di certo passate inosservate al pubblico in studio e ai telespettatori.

La gaffe di Antonella Clerici durante E’ sempre Mezzogiorno

Manca ormai un solo giorno all’inizio dell’anno nuovo ed è per questo che il talk show culinario è stato dedicato interamente al menu di Capodanno. A proposito di questa festività, dopo aver parlato del più e del meno con gli altri chef presenti, la conduttrice ha colto la palla al balzo per rivelare che non ama particolarmente questa speciale ricorrenza.

Antonella Clerici non ha infatti nascosto, che se fosse per lei la mezzanotte la passerebbe ben volentieri sotto le coperte a dormire: “Se fosse per me io andrei con la borsa dell’acqua calda a dormire…Quella cosa che a Capodanno bisogna divertirsi a tutti i costi proprio no…”. Come se non bastasse però, convinta che il microfono fosse spento, ha aggiunto un particolare che tutti hanno udito.

Ecco cosa si è lasciata sfuggire la presentatrice

Durante la puntata del cooking show dell’ammiraglia Rai , i festeggiamenti non sono mancati nonostante la padrona di casa avesse palesemente espresso di non amare questa festa. Tra l’altro, è stata anche coinvolta a fare il trenino di Capodanno con tutti i presenti. E’ in questo momento che le è scappata una confessione.

Infatti, come riporta lanostratv.it, al termine di questo momento la Clerici non ha però fatto mistero che probabilmente il trenino a mezzanotte è una delle cose che più odia in assoluto e di solito si nasconde per non partecipare. La presentatrice rimasta allibita per la ‘brutta sorpresa’, ha quindi affermato: “Mi avete proprio fregata stavolta…”. Inevitabili le risate in studio. La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha poi ripreso in mano la diretta chiedendo al suo chef di fare il cotechino.