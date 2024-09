Mi ha sempre fregato ma non lo sapevo | Ecco l’elettrodomestico che fa più danni in bolletta: consuma anche da spento

Le spese per la luce saranno leggerissime quando avrai scoperto qual è il device responsabile dei consumi da urlo.

Se spegni questo elettrodomestico dimezzerai i costi legati ai consumi mensili di casa, provare per credere. Non vorrai più tornare indietro.

Questo specifico device elettronico fa schizzare alle stelle il contatore dell’energia elettrica perfino quando non è in uso, non tenerlo nemmeno in stand by.

È l’apparecchio che assorbe più di tutti, anche se nessuno lo dice. Se stacchi la spina di questo elettrodomestico la tua bolletta dell’energia elettrica si azzererà di colpo.

L’elettrodomestico che assorbe più energia elettrica di tutti

Le bollette dell’energie elettrica e del gas naturale hanno subito grandi variazioni e di recente i costi sono letteralmente schizzarti alle stelle. Questo problema si è manifestato soprattutto da quando, circa due anni fa, è cominciato il caro energia, dovuto agli aumenti consistenti registrati sul costo delle materie prime. Per tanto sono state adottate strategie finalizzate alla sensibilizzazione sui consumi energetici. In effetti tentare di ridurre i consumi è possibile, se si mettono in atto una serie di comportamenti e scelte, che servono a limitare gli sprechi. Tra questi c’è usare lampade a risparmio energetico, spegnere le luci che non sono necessarie, sfruttare le fasce orarie più convenienti, in base al proprio contratto di fornitura.

Oltre ai comportamenti virtuosi da adottare a casa e al lavoro, è anche consigliato sostituire tuti i vecchi elettrodomestici comprando quelli di Classe energetica A, A+, A++, o A+++. Una volta adottati tutti i mezzi per limitare il consumo e gli sprechi di energia elettrica, però è anche utile conoscere quali sono gli apparecchi che assorbono di più. A quanto pare ce n’è uno che fa letteralmente schizzare il contatore. Scopriamo qual è.

Se spegni questo apparecchio la bolletta della luce si dimezza

Molti degli strumenti che utilizziamo ogni giorno in casa assorbono tanta energia e tra questi ci sono il forno, il frigorifero, il climatizzatore, il phon ma a quanto pare uno degli apparecchi che pesa di più sulle tasche degli italiani è la TV. Forse non lo sai ma il televisore fa lievitare la bolletta perché anche quando è in stand by continua a consumare tantissimo.

Un televisore spento ma collegato alla presa della corrente elettrica assorbe in media tra il 2,25% e il 5% dell’elettricità che consuma quando è in funzione. Dunque sarebbe bene ricordarsi di spegnere la TV quando non la si sta guardando e anche di staccare la spina quando si è assenti da casa per molte ore o, addirittura, per diversi giorni.