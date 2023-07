Michael Jordan sbarca in Sicilia, ecco perché è a Catania

(Adnkronos) – Michael Jordan sbarca in Sicilia per partecipare al Google Camp, uno degli eventi più prestigiosi (e segreti) che riunisce nell'isola uomini di affari, star dello spettacolo e dirigenti di multinazionali che si incontrano per discutere e stabilire nuove strategie aziendali tra momenti di svago, musica e ottimo cibo. Il summit quest'anno va in scena al Verdura Golf Resort di Sciacca e tra i partecipanti c'è anche 'Air', uno dei più grandi – se non il più grande – giocatori di basket della storia. Jordan e atterrato nella giornata di oggi, poco dopo le 14, all'aeroporto di Catania con il suo jet privato e accolto dall'amministratore delegato della Sac (Società Aeroporto Catania), Nico Torrisi. Qualche battuta, un paio di foto con chi (immancabilmente) ha riconosciuto la sua silhouette di 198 centimetri e poi via con un'auto privata verso il resort. In passato al Google Camp hanno partecipato nomi 'top' di tutti i settori: dal principe Harry d'Inghilterra a Elton John, da Christine Lagarde (da fine 2019 presidente della Banca Centrale Europea) a Rania di Giordania, da Madonna a Lady Gaga, Charlize Theron e George Clooney, Leonardo di Caprio e Will Smith, ma anche Lenny Kravitz e Andrea Boccelli, più tantissimi nomi importanti dell’alta finanza mondiale. —[email protected] (Web Info)

