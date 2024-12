Michele l’ha fatta veramente grossa | A Uomini e Donne è venuta fuori l’ennesima verità: ecco perché è stato cacciato

Clamorosa novità a Uomini e Donne dove in una delle ultime puntate un ex tronista ha fatto parlare di sé e innescato nuove polemiche

La stagione di Uomini e Donne prosegue seguendo le consuete dinamiche che si sviluppano nel parterre. Gli intrecci sentimentali tra corteggiatrici e tronisti, dame e cavalieri continuano ad attirare l’attenzione del pubblico e dei telespettatori.

In una delle ultime puntate si è materializzato un vero e proprio colpo di scena. Michele Longobardi, ormai ex tronista, è stato infatti cacciato dalla produzione per aver assunto una serie di comportamenti contrari al regolamento del programma.

In base a un’anticipazione riportata dal giornalista ed esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni proprio Michele avrebbe avuto una sorta di flirt con un’altra ragazza non legata strettamente al trono. Si tratterebbe di Alessandra Somensi.

La Somensi è conosciuta dal grande pubblico per essere stata la corteggiatrice di Luca Daffrè. Questa frequentazione estranea al parterre sarebbe costata cara a Longobardi, che per tale ragione è stato costretto ad abbandonare lo studio.

Uomini e Donne, Michele ne ha combinata un’altra: per lui è finita

Se qualcuno crede che sia finita qui si sbaglia di grosso. L’ormai ex tronista di Uomini e Donne continua a frequentare donne del tutto distanti dal parterre dello storico dating show. Un comportamento che non è passato inosservato.

Una decina di giorni dopo la registrazione della fatidica puntata in cui è stato mandato via dal programma, Michele Longobardi è stato avvistato in un centro commerciale di Napoli. Non era da solo in quanto con lui vi era una nota attrice molto amata dal pubblico televisivo.

Uomini e Donne, questa proprio non ci voleva: i fan sono senza parole

Si tratta di Clotilde Esposito, la bella interprete del personaggio di Silvia della serie ‘Mare Fuori‘. Una delle soap di maggior successo negli ultimi anni. La segnalazione è arrivata da una follower di una delle maggiori esperte di gossip, Deianira Marzano.

Resta ancora da capire che tipo di rapporto intercorra tra i due. Soprattutto da quanto tempo hanno iniziato a frequentarsi. Michele e Clotilde sono stati visti all’interno di questo centro commerciale il 23 dicembre scorso. Una manciata di giorni dopo la puntata in cui il tronista è stato allontanato da Uomini e Donne. Di certo è una vicenda i cui contorni precisi non sono ancora noti. Nei prossimi giorni scopriremo se ci saranno ulteriori altarini che verranno fuori.