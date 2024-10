Michelle Hunziker spiazza tutti: presentato il suo “nuovo compagno” | In Italia è una celebrità

Michelle Hunziker è single o no? Il suo annuncio recente ha lasciato i fan senza parole. In realtà non è come sembra, c’è una spiegazione

È tornata in auge alla grande, Michelle Hunziker. La conduttrice ed ex modella ticinese sulla scorta del successo ottenuto alla conduzione di ‘Io canto Family‘ è tornata dietro il bancone più conosciuto della televisione italiana, quello di ‘Striscia la notizia‘.

Una rinnovata popolarità che ha inevitabilmente riacceso su di lei i riflettori della cronaca rosa. Da questo punto di vista però mancano novità di rilievo: come tutti sanno la Hunziker si è separata nel 2022 dall’imprenditore Tomaso Trussardi, al quale è rimasta legata per oltre undici anni.

Dopo sette anni di matrimonio e due figlie, Sole e Celeste, la showgirl italo-svizzera ha messo la parola fine alla storia con il noto imprenditore. E va sottolineato come in questi ultimi due anni l’ex compagna di Eros Ramazzotti si sia sempre dichiarata single.

Novità importanti però emergono nella vita professionale di Michelle Hunziker che come accennato in precedenza è tornata alla conduzione di ‘Striscia la notizia‘. Un ritorno forse non del tutto atteso, ma senza dubbio assai desiderato.

Michelle Hunziker, arriva l’annuncio del suo ‘nuovo partner’: fan spiazzati

In questo primo segmento di stagione la guida dello storico tg satirico ideato da Antonio Ricci e in onda tutti i giorni su Canale 5 è stata dunque affidata all’ex modella ticinese, insieme a un pezzo da novanta del mondo dello spettacolo-

Ed è la stessa Michelle a parlare del partner con il quale ha condiviso la conduzione di ‘Striscia‘. Ospite nel tradizionale salotto televisivo di ‘Verissimo‘, il talk show condotto da Silvia Toffanin, ha infatti parlato della sua esperienza all’interno del celeberrimo telegiornale.

Michelle Hunziker, esperienza memorabile: “È stato molto bello”

“Sono prontissima – ha dichiarato ai microfoni della Toffanin – ed è sempre un’emozione tornare dietro a quel banco. Se ripenso a quante puntate ho fatto è impressionante, è davvero incredibile. Anche se è da tanto che non partivo con la stagione ed è molto bello, una cosa interessante“.

Il riferimento è poi al suo nuovo partner, un attore comico con il quale non aveva mai lavorato: “Uno ritorna subito a settembre, subito dopo le vacanze, così siamo anche più carichi. Ci saranno tante novità, soprattutto il mio nuovo compagno, un grande come Nino Frassica“. Sì, proprio l’ex ‘padre Antonino da Scasazza‘ scoperto da Renzo Arbore. Uno spettacolo nello spettacolo.