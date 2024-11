Micigliano (Ri), escursionista di Monterotondo ferito in seguito a caduta soccorso dal CNSAS

Nel pomeriggio di oggi, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio è intervenuto per prestare soccorso ad un escursionista A.M di 54 anni, residente a Monterotondo, rimasto ferito in seguito ad una brutta caduta lungo un ripido ghiaione tra il Monte Elefante e la Sella del Brecciaro, in provincia di Rieti.

A seguito della segnalazione di mancato rientro da parte dei compagni di escursione con i quali si era separato durante la giornata, è stata immediatamente attivata una squadra di terra del CNSAS Lazio, affiancata da una squadra del SAGF (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza) e dai Vigili del Fuoco. Dopo diverse ore di intense ricerche, l’escursionista è stato localizzato e stabilizzato dai tecnici del soccorso alpino.

Date le precarie condizioni del ferito, è stato necessario procedere all’imbarellamento e al suo successivo trasporto a bordo di un elicottero di soccorso, che lo ha trasferito presso l’ospedale Gemelli di Roma per le cure del caso.