Migranti, accordo Italia-Albania: Lega smentisce “malumore” di Salvini contro Meloni

(Adnkronos) – "A differenza di quanto sostengono alcuni retroscena sui giornali di oggi, non c'è alcun malumore di Matteo Salvini nei confronti di Giorgia Meloni. Peraltro, l'accordo con l'Albania sull'immigrazione è utile e positivo: proprio il vicepremier e ministro l'ha specificato pubblicamente ieri confermando la linea della Lega". Così in una nota la Lega. "Bene il governo, che ha siglato un accordo per trasferire in Albania gli immigrati clandestini che cercano di entrare nel nostro Paese. È un passo concreto e significativo", aveva scritto ieri su X il ministro dei Trasporti Salvini. "L'Italia non è il campo profughi d'Europa: Tirana l'ha capito – chiosava il leader della Lega – e merita un sincero ringraziamento, Bruxelles ancora no". —[email protected] (Web Info)

