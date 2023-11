Migranti, Ciriani al Forum Adnkronos: “Rischio terrorismo, controlli a confine Slovenia finché necessari”

(Adnkronos) – I controlli alla frontiera con la Slovenia e la sospensione di Schengen dureranno "quanto necessario. Questa è una scelta che noi abbiamo voluto, e che io ho profondamente caldeggiato da friulano e da ex consigliere regionale, perché conosco bene la questione del confine orientale, di cui purtroppo si è parlato meno rispetto ad altre questioni. Lì c'è un problema di immigrazione clandestina molto serio e preoccupante che arriva dai Balcani, e c'è anche il rischio che si infiltrino terroristi e cellule dormienti". Così, ospite del Forum dell'Adnkronos, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. La sospensione di Schengen "è stata immediata e può arrivare fino a sei mesi, ma già i primi frutti si vedono. Come ha detto il ministro Piantedosi sono state già fermate un sacco di persone che non avevano diritto ad entrare. Per troppo tempo il problema della rotta balcanica è stato ignorato dalla politica nazionale, che lo ha sempre considerato un fenomeno quasi irrilevante", ha osservato l'esponente di Fdi. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

