Migranti, eurodeputato Csu Ferber: “Ong pull factor, simpatizzo con Italia”

(Adnkronos) – L'eurodeputato della Csu Markus Ferber (gruppo Ppe) confessa di provare "una certa simpatia per l'irritazione espressa dal governo italiano" dopo la decisione dell'esecutivo tedesco, su mandato del Bundestag, di finanziare alcune Ong attive nelle operazioni di ricerca e soccorso di migranti nel Mediterraneo Centrale. "È innegabile – dice all'Adnkronos l'europarlamentare bavarese – che l'azione di alcune Ong nel Mediterraneo costituisce un pull factor e mette a dura prova l'Italia". Per Ferber, il cui partito in Germania è all'opposizione del governo formato da Spd, Verdi e Liberali, "quello che manca in Europa è un approccio coordinato alle migrazioni e alla gestione delle migrazioni. Un modo per risolvere questo problema sarebbe quello di compiere progressi su tutte le parti del pacchetto sull'asilo in seno al Consiglio. Il governo tedesco farebbe bene a concentrare le proprie energie su questi negoziati, invece di alienarsi gli alleati europei con un'azione unilaterale", conclude. —internazionale/[email protected] (Web Info)

