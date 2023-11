Migranti in Gb, da Corte Suprema stop al piano di trasferimenti in Ruanda

(Adnkronos) – La Corte Suprema britannica ha bocciato il programma del governo che prevede il trasferimento in Ruanda dei richiedenti asilo che arrivano attraverso il canale della Manica. Lo riporta Sky News, precisando che la Corte ha solo valutato se il Ruanda fosse un "Paese terzo sicuro" verso cui inviare i migranti. I cinque giudici (Lord Reed, Lord Hodge, Lord Lloyd-Jones, Lord Briggs e Lord Sales) hanno bocciato all'unanimità il piano, definendo "illegale" il trasferimento dei migranti.

"La Corte Suprema respinge all'unanimità il ricorso del ministero dell'Interno e conferma la conclusione della Corte d'Appello – si legge nel dispositivo della sentenza -. Questo perché ci sono fondati motivi per ritenere che i richiedenti asilo correrebbero un rischio reale di maltrattamenti" nel caso fossero rimandati nel loro Paese di origine una volta respinti in Ruanda.

