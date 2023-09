Migranti, incontro Macron-Meloni-von der Leyen su 10 punti

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, si apprende da fonti italiane, si incontreranno a margine del vertice Med9 di Malta, per discutere l'attuazione del piano in dieci punti presentato dal Presidente della Commissione Europea per consentire alla Ue di affrontare la sfida della migrazione. "A Malta per il summit Med9 che affronta sfide importanti per l'Ue e la regione". Lo dice il presidente del Consiglio europeo Charles Michel in un video sui social, nel quale elenca i diversi temi in discussione fra i leader dei 9 Paesi Ue che si affacciano sul Mediterraneo. "A Malta affronteremo diversi temi, specialmente quello delle relazioni con i Paesi del Nordafrica. Il Mediterraneo deve essere uno spazio di prosperità, stabilità e sicurezza. Ciò richiede più partnership. Al Med 9 affronteremo il dossier migrazione, che è una sfida seria per tutti noi. Noi vedremo anche come possiamo migliorare i legami economici, in particolare nel campo dell'energia" "Tutti i paesi devono compiere uno sforzo per lavorare verso l’adozione del patto sulla migrazione". Lo scrive su X Manfred Weber, capogruppo del Ppe al Parlamento europeo. "Azioni unilaterali e non coordinate, come le navi delle Ong tedesche che trasportano i migranti nei porti italiani, non avvicinano la riforma dell’immigrazione. Possiamo ridurre l’immigrazione illegale solo se lavoriamo insieme". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata