Migranti Lampedusa, Germania riconosce “situazione molto difficile”

(Adnkronos) – Quella dei migranti è una "sfida enorme". "Per le persone, anche per le autorità in Italia, la situazione è veramente difficile". Lo ha riconosciuto il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock che ha fatto esplicito riferimento a Lampedusa nella conferenza stampa congiunta a Berlino con il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "L'Europa comune inizia ai confini esterni pertanto noi non lasceremo soli certi o singoli Stati", ha aggiunto Baerbock, ricordando che "fa parte del Dna dell'Ue e del suo successo trovarci a discutere insieme per lavorare a soluzione europee nel migliore dei modi". Per il ministro Tajani si è trattato di "un incontro cordiale e franco". Entrambi "siamo convinti che serva un'azione europea per affrontare il fenomeno della migrazione". "Italia e Germania sono Paesi alleati che lavorano insieme su tanti fronti a livello internazionale", ha detto.

