Migranti, “Meloni disumana e inefficace”: nuovo scontro Italia-Francia

(Adnkronos) – Giorgia Meloni diventa un esempio per Marine Le Pen nel campo della lotta all'immigrazione. Lo sostiene, secondo quanto riporta Le Figaro, Stephane Séjourné, capo di Renaissance, il partito del presidente Emmanuel Macron. "L'estrema destra francese prende a modello l'estrema destra italiana. Dobbiamo denunciare la loro incompetenza e la loro impotenza", ha detto Séjourné, dopo che nei giorni scorsi il governo francese ha cercato di ricucire lo strappo creato in seguito alle dichiarazioni del ministro dell'Interno Gerald Darmanin, che ha definito il premier italiano "incapace" di gestire la politica migratoria del Paese. Immediata la replica di Matteo Salvini. "Toni inaccettabili e offensivi. La Francia non può dare lezioni a nessuno. Portino rispetto al governo italiano", ha scritto su Twitter il vicepremier. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

