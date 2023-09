Migranti, Mollicone: “Gli esseri umani vanno salvati, a Piazzapulita mio pensiero distorto”

(Adnkronos) – "I salvataggi di esseri umani vanno fatti sempre e comunque, come prevede la legge del mare". Lo dichiara il deputato Federico Mollicone (FdI). "Specifico che intendevo dire che i salvataggi dei naufraghi e di chi è in pericolo è un dovere umano prima che legale. Mi riferivo ovviamente all'attività di favoreggiamento dell'immigrazione illegale fatta da alcune Ong con il pretesto di salvataggi che in realtà non sono avvenuti. Il 95% dei salvataggi è stato fatto dagli apparati dello Stato italiano, a dimostrazione del ruolo residuale delle Ong. Il servizio, come al solito, di Piazzapulita riporta estrapolando dal contesto una mia frase. Sono contenuti parziali rispetto un ragionamento più ampio sul ruolo delle Ong come pull factor e dell'immigrazione clandestina come fattore geopolitico. Non rilascerò più interviste a Piazzapulita, dove non viene permesso di spiegare il proprio pensiero e viene artatamente montato per mostrare contenuti parziali e distorti rispetto il proprio pensiero con veri e propri 'agguati'". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

