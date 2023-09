Migranti, raid in Germania: arrestati trafficanti esseri umani

(Adnkronos) – Blitz contro il traffico di migranti in Germania oggi, 26 settembre 2023. La polizia tedesca ha arrestato cinque trafficanti di esseri umani, sospettati di aver introdotto clandestinamente in Germania un centinaio di cittadini siriani. I raid sono scattati in cinque diversi Land, Bassa Sassonia, NordReno Westfalia, Assia, città-stato di Brema e Baviera. I cinque trafficanti sono cittadini siriani: ai loro connazionali hanno chiesto tra i tremila ed i settemila Euro per garantire l'ingresso clandestino nel paese. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

