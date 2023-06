Migranti, Sea Watch: fermo di 20 giorni e multa di oltre 3mila euro per Aurora

(Adnkronos) – Fermo di 20 giorni e una multa da 3.333 euro per Aurora, l'assetto veloce della Ong Sea Watch che lunedì ha salvato 39 migranti nel Mediterraneo e deciso di sbarcarli a Lampedusa anziché a Trapani come deciso dalle autorità. "Dopo aver salvato 39 persone lunedì scorso, il nostro assetto veloce Aurora è stato fermato e multato dalle autorità italiane – afferma la Ong – Al termine del soccorso ci era stato assegnato il porto di Trapani. Per raggiungere Trapani in sicurezza avremmo impiegato 32 ore. Come abbiamo comunicato più volte alle autorità, una navigazione così lunga avrebbe rappresentato un pericolo per le persone soccorse, senza riparo da onde e intemperie. A bordo di Aurora c’erano minori non accompagnati e una donna incinta. Persone provate da una lunga navigazione e dalla paura di morire. Per questo abbiamo scelto di sbarcare le persone a Lampedusa. Per questo siamo puniti con un fermo di 20 giorni e una multa di 3.333 euro". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

