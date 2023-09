Migranti, Vecchioni: “Bene linea Schlein, in lei ho molta fiducia”

(Adnkronos) – ''La mia linea è quella della Schlein, bisogna combattere per un politica di accoglienza che consenta di poter poi distribuire i migranti nelle varie parti d'Europa''. Così all'Adnkronos Roberto Vecchioni a margine della conferenza stampa di 'In altre Parole', il nuovo programma in cui farà 'da spalla' a Massimo Gramellini che debutterà su La7 sabato prossimo in prime time. ''Questo

accumularsi di umanità

– dice Vecchioni- era prevedibilissimo. Si poteva prevedere anche 30/40 anni fa ma non sono state mai prese misure purtroppo. Il blocco navale? Pura propaganda – aggiunge – succede sempre che quando si vuole arrivare da qualche parte si promette il di più, ma non lo ha fatto solo la Meloni – sottolinea il cantautore – è successo anche prima''. Vecchioni si dice molto ''insoddisfatto''

di come sta lavorando l'attuale esecutivo: "Ormai siamo sotto al livello delle possibilità di un paese, la speranza è che arrivi una unione liberale. Confido molto nella Schlein, mi piace e ho molta fiducia in lei''. (di Alisa Toaff) —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata