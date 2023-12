Migranti, violenta protesta al Cpr di Gorizia

(Adnkronos) – Una violenta protesta è scoppiata ieri nel Centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca di Isonzo, a Gorizia. Alcuni ospiti hanno appiccato sei diversi incendi a materassi, coperte ed effetti personali, alimentando la tensione con un lancio di oggetti verso il personale di vigilanza. Per consentire lo spegnimento delle fiamme e il ripristino dell'ordine all'interno delle camerate, la Questura ha disposto l'ingresso di alcuni operatori delle forze dell’ordine. Proprio a causa dei frequenti incendi e dei danneggiamenti, il Cpr di Gradisca ospita 87 persone invece delle 120 per cui è preposto. Una situazione che si ripete anche a livello nazionale, dove le continue devastazioni all'interno delle strutture riducono l’ospitalità da 1400 ad appena 600 posti. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

