Migranti, Von der Leyen oggi con Giorgia Meloni a Lampedusa

(Adnkronos) – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sarà oggi in Italia. A Roma incontrerà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha annunciato un suo portavoce in mattinata a margine di un evento ad Hanau. Meloni e von der Leyen avrebbero quindi intenzione di visitare Lampedusa insieme, ha aggiunto il portavoce. Non è chiaro esattamente quando questo fine settimana sia prevista la visita nell'isola. Ieri l'annuncio della presidente del Consiglio di aver scritto alla presidente della Commissione Ue von der Leyen per chiedere di venire con me a Lampedusa per rendersi personalmente conto della gravità della situazione che affrontiamo e per accelerare immediatamente la concretizzazione dell'accordo con la Tunisia trasferendo le risorse concordate – dice Meloni – La presidente von der Leyen è sempre stata collaborativa e non dubito che lo sarà anche stavolta…''. La premier comunica, inoltre, di aver "scritto al presidente del Consiglio europeo Michel chiedendogli di inserire all'ordine del giorno del Consiglio europeo di ottobre la questione migratoria. E' mia intenzione in quella sede ribadire che è necessario avviare immediatamente una missione Ue per bloccare le partenze dei barconi''. Per fermare il flusso di migranti illegali e gli sbarchi sulle coste italiane serve una ''missione europea, anche navale, se è necessario, in accordo con le autorità del Nord Africa, per fermare la partenza dei barconi''. "La pressione migratoria che l'Italia sta subendo dall'inizio di quest'anno è insostenibile – ha sottolineato – figlia di una congiuntura internazionale difficilissima che mette insieme i problemi che già avevano i Paesi africani a una situazione di instabilità crescente, particolarmente nella zona del Sahel. Un quadro difficilissimo tra colpi di Stato, calamità naturali, guerra del grano, jihadismo che potrebbe portare diverse decine di milioni di persone a voler lasciare la propria Nazione per cercare un futuro migliore in Europa. E' evidente, però, che l'Italia e l'Europa non può accogliere questa massa enorme di persone''. "Voglio lanciare un messaggio chiaro a chi vuole entrare illegalmente in Italia – ha scandito Meloni – non conviene affidarsi ai trafficanti di esseri umani perché vi chiedono molti soldi, vi mettono su barche che molto spesso non sono attrezzate per fare quei viaggi. In ogni caso se entrate illegalmente in Italia sarete trattenuti e rimpatriati: la nostra situazione non consente di fare nulla di diverso" aveva concluso.

