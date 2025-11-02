Milan-Roma 1-0: decide Pavlovic in una partita dalle mille occasioni

Milan-Roma rappresenta la prima sconfitta esterna stagionale per la squadra di Gasperini al temine di 96 minuti pieni di ribaltamenti di fronte. I giallorossi non sfruttano una grande prima mezz’ora, mentre il Milan è cinico nel passare in vantaggio su ripartenza. Nella ripresa però manca il raddoppio e i giallorossi provano nel finale a pareggiare fermandosi al rigore parato da Maignan su Dybala. Roma che manca l’opportunità di salire da solo in testa alla classifica: ora è seconda con Milan e Inter a un punto dal Napoli capolista.

Milan-Roma: la cronaca del primo tempo

Per Milan-Roma Gian Piero Gasperini ripropone il tandem argentino davanti: Soulé e Dybala punte con Cristante dietro di loro, Dovbyk pronto a entrare a partita in corso, mentre Ferguson è infortunato dopo il problema rimediato contro il Parma. El Aynaoui assiste Kone in mediana, con gli esterni confermati: Celik a destra, Wesley a sinistra. Anche nel Milan manca il centravanti per infortunio: senza Gimenez Allegri propone la coppia Nkunku-Leao. Centrocampo con Fofana, Modric e Ricci, sugli esterni Bartesaghi a sinistra, l'ex Saelemaekers a destra.

Inizio a fortissime tinte giallorosse: dopo meno di un minuto El Aynaoui pesca centralmente Cristante che dal limite con un tiro rasoterra sfiora il palo. Su errore di Bartesaghi sempre il marocchino protagonista, ma il tiro dal limite è debole e centrale. Da calcio piazzato Soulé pesca Ndicka che da posizione favorevolissima schiaccia il pallone troppo largo: tre occasioni in meno di 10 minuti.

La Roma continua a dominare il campo: Wesley col mancino da posizione defilata, Maignan in due tempi, poco dopo è Dybala, pescato di Celik che controlla e calcia con l’esterno, largo. Dopo 25 minuti di sofferenza (tentativi velleitari di Wesley, El Aynaoui e Dybala), il Milan comincia a prendere le misure: ci prova Pavlovic sugli sviluppi di corner, palla larga.

É il prodromo del vantaggio al 40′: la percussione da destra di Celik viene stoppata, il Milan disimpegna bene, Saelemaekers lancia Leao che sfida 1 contro 1 in velocità Ndicka. Il portoghese arriva sul fondo e mette in mezzo per Pavlovic che segue benissimo l'azione e al limite dell'area piccola batte a rete. Milan in vantaggio al primo tiro in porta dopo averne subiti 11, di cui 4 in porta. I rossoneri ringalluzziti dal gol premono sull'acceleratore fino all'intervallo: Nkunku impegna Svilar dal limite, mentre a 30 secondi dal 45′ Fofana si divora il raddoppio, su assist di Bartesaghi: non fa girare a sufficienza il mancino che sfiora il palo. All'intervallo è 1-0 Milan, bravo a colpire alla prima occasione utile dopo un grande inizio della Roma.

Nella ripresa il Milan manca il raddoppio, Maignan para-rigori

Il Milan riprende la partita da dove l’aveva finita: dopo 15 secondi Ricci dal limite al volo, palla a lato di poco. Poi è Svilar a salvare in uscita su Fofana e un minuto dopo su Leao, alzando il pallone in angolo. Cross in mezzo e pallone che rimbalza su Nkunku e poi sul palo. 5 minuti di grande Milan.

Gasperini infuriato attinge subito dalla panchina: dentro Pellegrini e Bailey per El Aynaoui e Soulé. Ancora Milan, ancora Ricci da fuori: Svilar si distende e blocca. Dopo 10 minuti difficilissimi la Roma torna a galla e ci prova con due tentativi deboli di testa, di Cristante ed Hermoso. Combinazione in area Pellegrini-Dybala-Pellegrini, controlla a terra Maignan. Doppia clamorosa occasione per il raddoppio rossonero al 68′: tiro-cross di Bartesaghi insidioso, Hermoso rinvia verso Ricci a centro area che tira addosso a Svilar, sulla respinta di avventa Leao che calcia a botta sicura ma trova il salvataggio sulla linea sempre di Hermoso a portiere battuto.

Dopo una grande intensità tecnico-tattica, negli ultimi 20 minuti arriva anche quella nervosa, con due ammonizioni in un minuto per entrambi gli esterni giallorossi, Wesley e Celik sostituito da Dovbyk. L’ucraino fa subito una sponda per Pellegrini che prova a calciare ma viene contrastato da Fofana. Ammonizione e punizione che calcia lo stesso Pellegrini: braccio largo di Fofana e calcio di rigore. Dybala dal dischetto incrocia col mancino ma Maignan si distende alla sua sinistra e salva il risultato (82′).

Gli ultimi minuti vedono ancora nervosismo e Roma buttata in avanti alla ricerca del pareggio ma non arrivano nitide chance di pareggiare: dopo 6 minuti di recupero è festa Milan, che raggiunge proprio la Roma e l’Inter a quota 21, una sola lunghezza dietro al Napoli primo.