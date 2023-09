Milano, 28enne travolto e ucciso da auto pirata

(Adnkronos) – Un pedone di 28 anni è morto questa notte a Milano, dopo essere stato travolto da un’auto, che è fuggita dopo l’incidente senza soccorrere il giovane. L’impatto è avvenuto poco dopo le 4 di notte in viale Jenner all'altezza del civico 4. La vittima, italiano di origine bulgara, residente con la famiglia a Settimo Milanese, è stata trasportata all’ospedale Niguarda, dove è morta. Dai primi rilievi della polizia locale il 28enne stava attraversando fuori dalle strisce pedonali, quando un’auto proveniente da piazza Maciacchini in direzione di via Livigno lo ha travolto. Gli agenti stanno verificando le immagini delle telecamere per ricostruire la dinamica dell’incidente e rintracciare la persona alla guida. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata