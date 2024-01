Milano, 32enne ucciso a coltellate: arrestato il coinquilino

(Adnkronos) – Un 32enne marocchino è stato ucciso a coltellate questa mattina, 18 gennaio, a Rozzano, nel Milanese. Per l'omicidio è stato arrestato il coinquilino 48enne, che lo avrebbe probabilmente aggredito per un debito non saldato. Il 32enne, ferito con due colpi alla schiena, è stato trovato in via Pavese intorno alle 10.30 dal 118. Trasportato all'ospedale Humanitas, è morto un'ora più tardi. Sul posto c'era anche l'aggressore, un connazionale 48enne con cui la vittima condivideva l'alloggio. L'uomo è stato arrestato per omicidio dai carabinieri della compagnia di Corsico. L'arma del delitto – fa sapere una nota dell'Arma – è verosimilmente un coltello che è stato recuperato presso un'officina meccanica di Fizzonasco (Mi), dove il 48enne avrebbe avuto una lite con la vittima per cause in corso di accertamento, riconducibili probabilmente a un debito non onorato. Sono in corso ulteriori accertamenti dei carabinieri e i rilievi per ricostruire quanto accaduto. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

