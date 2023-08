Milano, ciclista 28enne travolta e uccisa da camion

(Adnkronos) – Una donna di 28 anni è stata travolta e uccisa da un autocarro questa mattina in viale Emilio Caldara a Milano, in zona Porta Romana. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10 all'altezza di piazza Medaglie d'Oro. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso della donna. L'autista dell'autocarro, un uomo di 54 anni, è stato soccorso e trasportato in codice giallo dall'ambulanza. Dalle prime evidenze risulterebbe che la ciclista sia stata travolta dal lato sinistro del mezzo pesante, quindi non quello interessato dal cosiddetto 'angolo cieco'. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata