Milano-Cortina, Lucente: “Auspico una Lombardia hub della mobilità e interconnessa”

(Adnkronos) – "Io auspico una Lombardia che sia un hub della mobilità e che sia interconnessa, e che dia possibilità alternative anche al ferro e alla gomma. Questo è un lavoro che va fatto in sinergia, e questo lo facciamo se riusciamo a lavorare tutti insieme". Lo ha detto Franco Lucente, assessore ai trasporti e mobilità sostenibile della regione Lombardia nel corso dell'evento 'Verso le olimpiadi 2026: il futuro si fa strada' durante il quale sono stati presentati i nuovi progetti per il futuro della mobilità lombarda in vista delle olimpiadi invernali del 2026. "I trasporti si rivolgono a un pubblico ampio, non solo i lombardi, ma il resto del mondo. Quando abbiamo chiesto 'aggiudicazione delle olimpiadi -ricorda Lucente- noi abbiamo sperato che avvenisse perché rappresenta un segnale di sviluppo e di rilancio dell'economia, ma eravamo anche preoccupati, per via del covid che ci ha particolarmente colpito". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

