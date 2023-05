Milano, esplosione a Porta Romana: a fuoco diverse auto, alta nube nera

(Adnkronos) – Un'esplosione è divampata stamattina nel quartiere di Porta Romana, in via Pier Lombardo, nel centro di Milano. Sono diverse le auto coinvolte nell'incendio e un'alta colonna di fumo nera si è alzata a causa delle vetture in fiamme sui due lati della strada. A esplodere è stato un furgone che trasportava bombole di ossigeno. Sul posto vigili del fuoco e forze di polizia. L'Istituto Suore Mantellate, scuola vicina al luogo dell'incendio, è stato evacuato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

