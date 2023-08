Milano, giovane travolto e ucciso da un treno nei pressi di Legnano

(Adnkronos) – Un giovane di probabile origine extracomunitaria ha perso la vita nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, dopo essere stato investito da un treno sulla linea che collega Milano a Legnano, a circa 3 chilometri dalla stazione ferroviaria del comune dell'hinterland milanese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano, oltre ad agenti della polfer e del commissariato di Legnano. Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell'incidente, ma secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che il giovane stesse camminando lungo la massicciata quando è stato urtato dal convoglio. Sul caso sta indagando anche la polizia scientifica; sotto alla lente degli investigatori i filmati delle telecamere di sicurezza che potrebbero confermare l'ipotesi che si sia trattato di un incidente e non di un suicidio. La circolazione ferroviaria è rimasta bloccata per diverse ore per consentire di effettuare i rilievi. Alle 4 di questa mattina, poi, il tratto è stato riaperto al traffico ferroviario. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata