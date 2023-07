Milano, incendio in casa di riposo: 6 morti, due feriti gravi

(Adnkronos) –

Incendio a Milano nella notte in una casa di riposo. E' di sei morti e di due feriti gravi il bilancio dell'incendio scoppiato, intorno all'1.20, nella Rsa Casa dei Coniugi in via dei Cinquecento. Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. 81 le persone ferite trasportate in ospedale. I feriti sono stati distribuiti in 15 diverse strutture ospedaliere di Milano e hinterland, spiega l'Areu. "Tutti i pazienti ospedalizzati hanno riportato in forma più o meno severa sintomi da inalazione da fumo, nessuno paziente risulta ustionato" fanno sapere i soccorritori. In particolare sono due i pazienti più gravi (codice rosso) ricoverati al Policlinico e al San Raffaele, 14 le persone ospedalizzati in 'codice giallo', mentre 65 pazienti sono sottoposti ad accertamenti medici. L'intervento di soccorso sanitario è stato effettuato con 15 ambulanze e tre automediche. Lavorano senza sosta da ore i vigili del fuoco intervenuti: "Decine le persone salvate dalle squadre dei vigili del fuoco, che hanno immediatamente evacuato la struttura, coinvolta parzialmente al primo piano" fanno sapere i soccoritori. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento. —[email protected] (Web Info)

