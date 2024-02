Milano, neonato abbandonato nell’androne di un condominio: accanto al bebè un biglietto

(Adnkronos) – Un neonato di circa un mese di vita è stato trovato abbandonato nel pomeriggio di oggi, 1 febbraio, nell'androne di un condominio di via degli Apuli, in un quartiere popolare di Milano. Ad accorgersi del bimbo è stato un residente del condominio che ha dato l'allarme. Sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo radiomobile e il 118 che ha trasportato il neonato alla clinica De Marchi per gli accertamenti sanitari. Accanto al piccolo – a quanto si apprende – è stato trovato un bigliettino, scritto presumibilmente in arabo, di cui è in corso la traduzione. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata