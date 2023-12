Milano, operaio 28enne muore schiacciato in cantiere edile

(Adnkronos) –

Incidente mortale sul lavoro a Milano. Un operaio di 28 anni di origini egiziane è rimasto schiacciato oggi da una cassaforma metallica al decimo piano di un cantiere edile. L'incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 9 in via Paravicini angolo Sammartini. L'operaio stava lavorando con altri colleghi quando durante la movimentazione di una autogru il manufatto si sarebbe sganciato non dandogli scampo. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e Ats.

© Riproduzione riservata