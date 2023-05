Milano, presa a manganellate: Sala annuncia procedimento contro vigili

(Adnkronos) – Il Comune di Milano avvierà un procedimento disciplinare per gli agenti della polizia locale che hanno preso a manganellate una donna transessuale. "Il comandante della polizia locale, Marco Ciacci, dopo aver raccolto informazioni, stamattina mi ha formalmente presentato un quadro più preciso dell’accaduto e ciò mi porta a confermare la valutazione del primo momento – afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala in una nota -. Ritengo sia doveroso a questo punto l’avvio del procedimento disciplinare di pertinenza dell'amministrazione comunale, in attesa che l’autorità giudiziaria completi valutazioni più approfondite e intervenga con i provvedimenti di sua competenza". E aggiunge: "Subito dopo aver visto le immagini diffuse da alcuni media ho dichiarato, pur senza conoscere i fatti nel dettaglio, che il comportamento di alcuni agenti della polizia locale appariva grave e non in linea con il modus operandi dei tanti ghisa che quotidianamente si impegnano con dedizione per la nostra città". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

