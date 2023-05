Milano, segue donna dentro casa e tenta di stuprarla: arrestato

(Adnkronos) – Un uomo, originario del Gambia, è stato arrestato a Milano per violenza sessuale, tentata rapina e lesioni dopo che ieri pomeriggio, in zona Washington, ha tentato di stuprare una 44enne appena rientrata a casa. Da quanto ricostruito dai carabinieri e dal pm Paolo Filippini l'uomo sarebbe riuscito ad entrare nel palazzo, approfittando del portone lasciato aperto, quindi avrebbe seguito la donna che, forse, non era riuscita a chiudersi la porta alle spalle. Una volta nell'abitazione il 23enne, in Italia senza regolare permesso di soggiorno e senza fissa dimora, ha aggredito la vittima colpendola con diversi pugni al volto e in testa, quindi le ha strappato i vestiti, ma la 44enne è riuscita a reagire, a scappare

e a chiedere aiuto. All'arrivo dei carabinieri il ragazzo – in stato confusionale – era ancora in casa, a rovistare in cerca di soldi e oggetti di valore da portare via. Per la donna è stato necessario ricorrere alle cure mediche (codice giallo), mentre per il 23enne si sono aperte le porte del carcere in attesa della convalida davanti al gip. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

