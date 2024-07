Milly Carlucci inarrestabile, doppietta spaziale a “Ballando con le Stelle” | Con questo cast fa il record di ascolti

Non ci crede nessuno ma è tutto vero: Milly Carlucci ha pronto un colpo da novanta

Classe 1954, Milly Carlucci ha iniziato a lavorare nel mondo della televisione e dello spettacolo presso l’emittente GBR, anche se il vero esordio televisivo è avvenuto nel 1976 nella trasmissione L’altra domenica di Renzo Arbore, dove ha svolto il ruolo di inviata fino al 1978.

Nel giro di pochi anni, Milly Carlucci si è distinta per professionalità e capacità di adattarsi alle diverse situazioni e, a partire dal 2005, si è messa al timone dello show di Rai 1 Ballando con le Stelle, programma che va in onda ancora oggi e che, nonostante passino gli anni, rimane uno dei format più di successo di Rai 1.

In occasione della prossima stagione televisiva, la 2024/2025, Milly Carlucci ha in cantiere molte novità per quanto riguarda il suo show dedicato al ballo. Ecco qualche anticipazione: i fan non vedono l’ora.

Milly Carlucci è pronta a sconvolgere tutti

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Alberto Dandolo su Oggi, Ballando con le Stelle dovrebbe iniziare con la nuova edizione a fine settembre 2024. Milly Carlucci sarebbe già al lavoro per individuare i protagonisti che, l’anno prossimo, dovranno scendere sulla pista da ballo affiancati dal loro professionista. Si vocifera che, tra i nomi ufficiali, la conduttrice vorrebbe tanto avere Matteo Bocelli, figlio del tenore Andrea: Dandolo, infatti, ha parlato di incontri e contatti frequenti tra la Carlucci e il figlio di Bocelli, probabilmente per cercare di convincerlo. Al momento, però, il sì definitivo non sembra essere ancora arrivato nonostante, secondo il giornalista di Oggi, le trattative siano in corso già da tempo.

Sono anche altri i nomi sui quali Milly Carlucci avrebbe puntato gli occhi, per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Uno di questi sarebbe quello di Alan Friedman, noto giornalista anch’egli probabile oggetto di trattativa. Il vero colpo, però, non sarebbe questo: la Carlucci vuole Barbara D’Urso.

Vuole Barbara D’Urso

Sempre secondo Alberto Dandolo, Milly Carlucci desidererebbe avere nel proprio cast di Ballando con le Stelle 2024/2025 anche Barbara D’Urso, ex volto di punta di Mediaset.

Se la conduttrice riuscisse in questo colpo, si assicurerebbe certamente un colpo grosso: sarebbero tantissimi, infatti, i telespettatori che seguirebbero il programma della Carlucci solo per la curiosità di vedere la D’Urso in questi nuovi panni, del tutto insoliti.