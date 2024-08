Milly Carlucci lo ha conquistato: ‘È giovane e bellissimo’ | A 24 anni ha ‘preso il suo cuore’

Milly Carlucci si appresta a condurre ‘Ballando con le Stelle’ per la diciannovesima volta consecutiva, con una sorpresa dell’ultim’ora

Sono trascorsi quasi vent’anni da quando per la prima volta Milly Carlucci presentò uno show destinato a scrivere la storia della televisione italiana. Era gennaio del 2005 e da allora “Ballando con le Stelle” è diventato un pilastro inamovibile dei palinsesti di ‘mamma RAI’.

L’ultima edizione andata in onda tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 aveva in parte deluso le aspettative di pubblico e addetti ai lavori, i quali avevano attribuito il significativo calo di ascolti del dancing show a una sua ripetitività e monotonia.

Milly Carlucci però, decisa a far risplendere di nuova luce la sua creatura, aveva garantito ai vertici dell’azienda di Viale Mazzini un rilancio in grande stile di “Ballando con le stelle“. Ferma restando la struttura dello spettacolo, la conduttrice di Sulmona ha scelto di imprimere la svolta puntando su nomi di primo piano da inserire nel cast dei prossimi concorrenti.

Di qui l’ingaggio di personaggi del calibro di Federica Pellegrini, Luca Barbareschi e Federica Nargi, pronti a cimentarsi con la tradizionale gara di ballo e ad essere giudicati dai membri di una giuria che al netto di voci e indiscrezioni è stata confermata in blocco.

Milly Carlucci non vede l’ora, l’annuncio è imminente: un colpo sensazionale

Dei tredici nuovi concorrenti se ne conoscono undici, annunciati ufficialmente dalla stessa Milly Carlucci qualche giorno fa. La prima puntata di “Ballando con le stelle” andrà in onda sabato 28 settembre e nelle prossime ore la conduttrice abruzzese comunicherà gli ultimi due nomi.

La Carlucci sarebbe riuscita a mettere a segno un colpo davvero sensazionale. Secondo quanto riportato dal sito Tvblog.it uno dei due ultimi concorrenti dovrebbe essere una stella dello sport italiano, un giovane campione che ha regalato all’Italia una splendida medaglia alle Olimpiadi di Parigi che si sono appena concluse.

Milly Carlucci freme, l’attesa è spasmodica: ecco chi è il nuovo concorrente di Ballando

Si tratterebbe, il condizionale è d’obbligo, di Tommaso Marini, ventiquattrenne talento della scherma italiana che non più tardi di qualche giorno fa ha conquistato l’argento olimpico nel fioretto a squadre insieme ai suoi compagni Filippo Macchi, Guillame Bianchi e Alessio Forconi.

Ventiquattro anni, originario di Ancona, Marini è campione europeo e mondiale in carica nel fioretto individuale ma oltre alla passione per lo sport riesce a trovare il tempo per coltivare parecchi interessi come il cinema, la musica, i libri, i gioielli e i viaggi. Adesso si cimenterà anche con il ballo, ne vedremo delle belle.