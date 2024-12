Milly, complimenti dopo Ballando arriva la promozione | Bomba in casa RAI, la Carlucci a Febbraio punta al 60% di share

Si è conclusa sabato l’ultima edizione trionfale di Ballando con le Stelle. Per Milly Carlucci si aprono le porte di un programma super

È stato un trionfo, sotto certi aspetti inatteso ma quanto mai gradito. L’ultima edizione di ‘Ballando con le Stelle‘, conclusosi sabato scorso con il trionfo tutto sommato previsto della coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, ha fatto registrare ascolti quasi record.

Diventa quasi superfluo sottolineare l’enorme soddisfazione dei vertici della RAI che avevano seguito l’inizio del programma con un certo scetticismo. Non tutti all’interno del management dell’azienda di Viale Mazzini erano ottimisti in merito a un ritorno ad alti livelli dello show ideato e condotto da Milly Carlucci.

Grazie alla formazione di un cast di concorrenti di prim’ordine e a una ritrovata verve di tutto il programma la conduttrice di Sulmona è riuscito a rilanciare alla grande il programma come peraltro aveva garantito l’estate scorsa.

Questo successo travolgente rappresenta un credito importante che non potrà non avere ripercussioni importanti nel prosieguo della carriera della stessa Carlucci. Non è una caso che negli ultimi giorni abbiano iniziato a circolare ipotesi a dir poco clamorose.

Milly Carlucci, cosa sta succedendo: le notizie sono clamorose

Una di queste riguarda la possibile co-conduzione del Festival di Sanremo a febbraio insieme a Carlo Conti. Un’opzione che sarebbe assai gradita al pubblico ma che la stessa Carlucci ha tenuto a smentire qualche ora fa.

Intercettata dal sito Fanpage.it la presentatrice abruzzese ha fatto sapere la verità, spiegando che in realtà Carlo Conti non le ha mai parlato di tale possibilità: “Io a Sanremo come co-co di Conti? Secondo me questa è una cosa generata dal chiacchiericcio social, perché Carlo non me ne ha parlato“.

Milly Carlucci, non c’è niente di vero? Non è proprio così

Leggermente diverso è il discorso relativo a una possibile conduzione della tradizionale kermesse canora al posto di Conti, quando lo showman fiorentino tornerà ad occuparsi d’altro. Sempre tra le pieghe della medesima intervista a Fanpage.it, Milly Carlucci ha lasciato intendere come un’ipotesi del genere non sarebbe da scartare a priori.

“A me piace questa alternanza tra un programma in autunno e uno in primavera, tenere il mio gruppo di lavoro impegnato su orizzonti diversi, proprio per non sedersi mai e non dare mai nulla per scontato e cadere nella tentazione di ripetere se stessi. Se devi preparare uno show per la primavera poi diventa complicato fare Sanremo, una cosa che occupa davvero tutto l’anno. Al momento mi piace questa formula, però chi può dirlo per i prossimi anni“.