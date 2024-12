Milly, dopo Ballando non vai in ferie | Negli studi Rai si pensa già alla Primavera: nuovo show per la Carlucci

Un vero trionfo. Questa edizione di Ballando con le Stelle ha ottenuto ascolti a dir poco straordinari. E Milly Carlucci sta per raddoppiare

Milly Carlucci ha mantenuto la promessa. La conduttrice di Sulmona qualche mese fa aveva garantito ai dirigenti della RAI un rilancio in grande stile di ‘Ballando con le stelle‘, dopo che la scorsa e ultima edizione aveva profondamente deluso da molti punti di vista.

Gli ascolti soprattutto, alle prese con un calo piuttosto evidente che aveva allarmato i vertici di Viale Mazzini. Ma in questa nuova stagione lo storico dancing show del sabato sera di Rai Uno è tornato a splendere come ai vecchi tempi.

Nella consueta battaglia degli ascolti ‘Ballando con le stelle’ ha più volte avuto la meglio nei confronti di un avversario di alto profilo come ‘Tu si que vales‘, il talent del sabato sera di Canale 5 coordinato da Maria De Filippi.

La finale del dancing show è in programma per sabato 21 dicembre e ad oggi non esiste un vero e proprio favorito, ma quasi tutti i concorrenti nutrono concrete speranze di vittoria. Ma la vera novità riguarda il futuro a breve termine della stessa Carlucci.

Milly Carlucci, c’è vita oltre ‘Ballando con le stelle’: la notizia spiazza tutti

C’è infatti una risposta alla domanda, inevitabile, relativa al prossimo impegno professionale di Milly Carlucci dopo la conclusione di Ballando. La conduttrice abruzzese godrà di un periodo di riposo piuttosto breve.

In base alle notizie diffuse dal giornalista di Dagospia.it, Giuseppe Candela, l’ideatrice di Ballando tornerà presto sul piccolo schermo, sempre su Rai Uno, nella primavera del 2025. Si vocifera di un nuovo programma di intrattenimento.

Milly Carlucci ha un sogno, vuole condurre quel programma trascurato dalla RAI: i dettagli

Lo stesso Candela ha precisato come allo stato attuale i dirigenti della RAI non hanno ancora preso una decisione definitiva. Sembra avere idee molto più chiare proprio Milly Carlucci, che avrebbe manifestato l’intenzione di riportare in auge ‘Il Cantante Mascherato‘.

Come tutti sanno si tratta di un talent show che il management della TV di Stato ha sospeso nella primavera del 2023 a causa degli ascolti considerati poco soddisfacenti. La Carlucci però si dice più che sicura che apportando qualche sostanziale modifica alla sua struttura il programma potrebbe ottenere buoni risultati. Staremo a vedere chi la spunterà ma in ogni caso, i telespettatori sono sicuri che come al solito offrirà un prodotto di successo.