Milly, ora devi cambiare la giuria | A Ballando arriva la PETIZIONE ufficiale: dal prossimo anno cambia tutto

L’ultima edizione di Ballando con le Stelle ha ottenuto un grande successo. Ma ora si prospettano clamorose novità per la prossima stagione

Milly Carlucci non ha vinto la sua scommessa con i vertici della RAI, l’ha letteralmente stravinta. La conduttrice di Sulmona aveva promesso ai dirigenti della TV di Stato di riportare ‘Ballando con le stelle‘ in vetta agli indici di ascolto.

La promessa è stata ampiamente mantenuta, perché lo storico dancing show del sabato sera ha riacquistato interesse e appeal come ai bei tempi, consentendo alla RAI di vincere la battaglia dello share con la concorrenza.

Un cast di altissimo livello e un po’ di ritmo in più a tutto il programma sono bastati a garantire un rilancio in grande stile di Ballando. Il difficile però arriva adesso: dopo aver ritrovato il grande pubblico televisivo adesso bisogna mantenersi su questi standard.

Milly Carlucci, pur avendo una profonda conoscenza dei meccanismi che regolano il successo o meno di uno show televisivo, ha già dichiarato che ‘squadra che vince non si cambia‘. La conduttrice abruzzese è infatti convinta che sia profondamente sbagliato cambiare la formula di Ballando.

Milly Carlucci, critiche pesantissime: non se l’aspettava

“Quello che conta è presentare un cast di concorrenti molto importante, il resto deve restare com’è“. In effetti la brava e brillante Milly Carlucci ha avuto pienamente ragione: il segreto dell’ultima edizione è stato proprio il cast degli aspiranti ballerini.

Non tutti però condividono il pensiero della conduttrice. Uno degli insegnanti di ballo, una figura di primo piano come Samuel Peron, ha lanciato una critica piuttosto dura all’attuale format del dancing show del sabato sera.

Ballando nel mirino dello storico insegnante di danza: cosa non va

Nel corso di un’intervista concessa al Corriere del Mezzogiorno lo storico maestro di ballo, che tra l’altro ha al suo attivo la partecipazione all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, ha attaccato duramente l’attuale composizione della giuria.

“Credo che sarebbe corretto cambiarla. Sono ormai ripetitivi e ci sarebbe bisogno di una bella rinfrescata“. Un’uscita che Milly Carlucci non avrà accolto con particolare entusiasmo. Anzi, l’ideatrice di Ballando ha sempre detto come i giurati siano di fatto insostituibili. È dunque impossibile o quasi che a partire dal prossimo autunno la giuria possa presentare qualche volto nuovo. L’unica eccezione potrebbe riguardare Guillermo Mariotto che in effetti è sempre più in bilico.