Milly sei bravissima, ma non abbiamo scelto te | Per Sanremo Conti punta tutto su di lei, a Capri la conoscono benissimo

Si avvicina la nuova edizione del Festival di Sanremo. Carlo Conti sta per scegliere la co-conduttrice, Milly Carlucci è stata esclusa

Manca poco più di un mese all’evento televisivo più importante del 2025, vale a dire la nuova edizione del Festival di Sanremo. Il nuovo ‘deus ex machina’ sarà Carlo Conti, che com’è noto è stato scelto dai vertici della RAI per sostituire Amadeus.

Il conduttore e showman fiorentino ha lavorato e sta lavorando tutti i giorni alla realizzazione della tradizionale kermesse canora. Proprio a tal proposito qualche giorno fa ha annunciato durante il TG1 l’elenco dei 30 cosiddetti big che saliranno sul palco del teatro Ariston.

Manca sempre meno, dunque, alla composizione del cast che accompagnerà Carlo Conti in questa nuova avventura con l’evento sanremese. Un cast che sembrava potersi avvalere della presenza, di assoluto prestigio, di Milly Carlucci.

Le voci in merito alla partecipazione della conduttrice di Sulmona si erano fatte insistenti, ma alla fine è stata proprio lei a smentire tutto in un’intervista rilasciata al sito fanpage.it. “Il Festival di Sanremo è un cult, ma io non ci sarò“.

Sanremo, altro che Milly Carlucci: ecco chi sarà a fianco di Carlo Conti

Grazie all’enorme successo in termini di ascolto e di gradimento ottenuto dall’ultima edizione di ‘Ballando con le Stelle’, la presenza di Milly Carlucci a Sanremo sarebbe stata una sorta di azzeccatissima e gradita chiusura del cerchio.

Il dancing show del sabato sera resta però grande protagonista: sarà infatti un’altra figura centrale di Ballando a prendere parte al Festival della canzone italiana. Una decisione presa in prima persona da Carlo Conti come annunciato dalla diretta interessata.

Sanremo, lei ci sarà: l’annuncio in diretta tv

Stiamo parlando della vincitrice dello show, l’attrice Bianca Guaccero che ha conquistato il primo posto insieme al maestro di ballo nonché suo nuovo compagno Giovanni Pernice. L’attrice originaria di Bitonto lo ha annunciato ufficialmente nel corso del TG1 di domenica scorsa.

Queste le sue dichiarazioni in merito: “Sono stata a Sanremo nel 2008 a 27 anni e ci torno a 43 perché Carlo Conti qualche tempo fa mi ha chiamata proponendomi questa cosa. Amando molto Sanremo non potevo che essere la persona più felice a cui è stato rivolto questo invito“. Per ciò che riguarda il ruolo la Guaccero dovrebbe affiancare Alessandro Cattelan nella conduzione del Prima Festival”. La Guaccero è conosciuta soprattutto per aver preso parte alla fiction ‘Capri’, un vero e proprio cult andato in onda sulla RAI quasi quindici anni fa.