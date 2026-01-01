“Mimì, tutti ne parlano, io l’ho conosciuta”, il Docufilm su Mia Martini che racconta la donna oltre il mito

Mia Martini non è solo una voce che ha attraversato decenni, un timbro che resta riconoscibile al primo verso, un’icona capace di tenere insieme fragilità e grandezza. È anche una storia umana rimasta troppo spesso compressa dentro formule comode e racconti ripetuti. Da questa esigenza nasce “Mimì, tutti ne parlano, io l’ho conosciuta”, docufilm presentato a Roma negli spazi di Spazio Scena durante una serata intensa, partecipata, in cui il pubblico ha ritrovato la cantante, ma soprattutto Mimì Bertè: la persona, la ragazza, l’amica.

“Mimì, tutti ne parlano, io l’ho conosciuta”: la presentazione a Roma e i protagonisti

La proiezione è stata preceduta da un incontro con la stampa che ha riunito chi ha reso possibile il progetto. Presenti il regista Gianfrancesco Lazotti, i produttori Stefano Baldrini e Sandro Fabiano, l’attrice Vasilica Gavrilas Burlacu, oltre ad alcuni ospiti d’onore: Francesca Alotta, Francesca Antonaci (nota al pubblico come Gegia) e rappresentanti dell’Ambasciata di Romania in Italia.

Un parterre che ha restituito subito la natura corale del lavoro: un racconto fatto di sguardi diversi, chiamati a ricomporre un profilo complesso senza inseguire la posa celebrativa.

“Mimì, tutti ne parlano, io l’ho conosciuta”: il ritratto intimo di Mia Martini a 30 anni dalla morte

L’idea di fondo è chiara: restituire una Mia Martini “come non è mai stata raccontata”, portando in primo piano ciò che spesso resta ai margini del discorso pubblico. Non la diva distante, ma la donna nel quotidiano, nei legami, nei ricordi custoditi da chi l’ha frequentata davvero.

Il docufilm lavora su un punto delicato: non si limita a riassumere una carriera, ma prova a riaprire stanze rimaste chiuse, dando spazio agli aspetti più riservati, alle confidenze, alle impressioni personali che non passano dai palchi né dagli applausi. È qui che il titolo diventa dichiarazione di metodo: “tutti ne parlano” contrapposto a “io l’ho conosciuta”, ovvero l’ambizione di andare oltre la narrazione generica e arrivare all’incontro.

“Mimì, tutti ne parlano, io l’ho conosciuta”: i luoghi dell’infanzia, da Bagnara Calabra a Porto Recanati

Il docufilm è stato girato a Bagnara Calabra e a Porto Recanati, luoghi che rimandano alle radici e ai passaggi iniziali della sua vita. È una scelta narrativa che conta: riportare Mimì nei punti in cui si formano carattere e visione del mondo aiuta a capire anche la cantante adulta, la professionista capace di interpretazioni senza filtri.

Porto Recanati, con i compagni di classe che riaffiorano nel racconto, diventa una lente per osservare la persona prima del successo. Bagnara Calabra, legata all’infanzia, richiama origini, famiglia, appartenenze. E mette in evidenza un elemento spesso trascurato: la geografia affettiva che resta addosso, anche quando la vita porta altrove.

“Mimì, tutti ne parlano, io l’ho conosciuta”: un “patchwork” di archivi ufficiali e memorie private

Gianfrancesco Lazotti definisce il lavoro un “patchwork”, e la parola rende bene l’impianto. Il docufilm si compone di materiali provenienti da repertori ufficiali – Teche Rai, archivi televisivi e altre fonti – insieme a documenti privati rimasti per anni chiusi nei cassetti di famiglia, amici, fan, impresari. Il risultato è un mosaico di tracce concrete: foto, filmati in super8, abiti, lettere, disegni, appunti, testi di canzoni mai pubblicate o già entrate nella memoria collettiva della musica d’autore italiana.

Questa scelta ha un peso preciso: non affida tutto al racconto “a posteriori”, ma mette in campo prove, oggetti, carte che parlano con una forza propria. E lo fa senza trasformare il privato in merce, puntando piuttosto a un senso: restituire contesto, temperatura emotiva, dettagli che una biografia tradizionale spesso lascia scivolare via.

“Mimì, tutti ne parlano, io l’ho conosciuta”: le testimonianze degli artisti e il valore delle voci dirette

Una parte centrale del docufilm è costituita dai racconti di chi ha conosciuto Mia Martini e le ha voluto bene, anche professionalmente. Compaiono artisti con percorsi e sensibilità differenti: Leopoldo Mastelloni, presenza istrionica e fuori dagli schemi; Enzo Gragnaniello, cantautore napoletano legato anche al brano “Cu’ mme”, interpretato da Mimì in coppia con Roberto Murolo; Red Canzian, polistrumentista e voce dei Pooh; Silvia Mezzanotte, interprete dalla cifra intensa.

Queste testimonianze funzionano perché non arrivano come "dichiarazioni di rito", ma come tasselli che illuminano la relazione con la musica, il lavoro in sala d'incisione, il carattere, la generosità, le fatiche. Raccontano una professionista amata davvero, rispettata per la serietà, per l'attenzione alle parole e alla verità emotiva di ogni brano.

“Mimì, tutti ne parlano, io l’ho conosciuta”: i racconti fuori dal coro e il rapporto con i fan

Accanto alle voci note, il docufilm apre lo spazio a testimonianze più inattese, definite anche “stravaganti e fuori dal coro”. Qui entrano figure come Pippo Bruno, indicato come amico del cuore sull’Isola delle Femmine, Vincenzo Adriani, fondatore di “Casa Mimì”, e Rino Rodio. Sono presenze che spostano l’asse dall’industria dello spettacolo alla dimensione relazionale: i luoghi informali, la fiducia, la vicinanza, il ruolo dei fan “veri”.

Non è un dettaglio: su Mia Martini, nel tempo, si è stratificata una quantità enorme di narrazioni, spesso più rumorose che documentate. Far parlare chi l’ha incrociata nella vita quotidiana, chi ha condiviso spazi non televisivi, significa restituire profondità a una storia che troppe volte è stata ridotta a etichette.

“Mimì, tutti ne parlano, io l’ho conosciuta”: la parte filmica e il lavoro di Lazotti sulla memoria

Il progetto alterna la componente documentaria a una parte filmica in cui alcuni fan vengono “ricreati”. È una scelta che porta il racconto sul terreno della memoria: non solo ciò che è stato registrato, ma anche ciò che viene ricostruito come sentimento collettivo, come immaginario generato da una voce che ha segnato più generazioni.

Lazotti arriva a questo lavoro con un percorso riconoscibile nel mondo audiovisivo: ha firmato serie televisive di successo e lungometraggi premiati in Italia e all’estero. Qui quel bagaglio si traduce in ritmo e costruzione narrativa: il docufilm cerca un equilibrio fra documento e racconto, fra archivio e presenza viva.

“Mimì, tutti ne parlano, io l’ho conosciuta”: musiche originali e legame con il libro di Davide Matrisciano

Un altro elemento che sostiene l'impianto emotivo è la musica originale di Davide Matrisciano, che firma anche l'omonimo libro "Mimì, tutti ne parlano, io l'ho conosciuta". La colonna sonora, in un lavoro del genere, non è un accessorio: deve accompagnare senza guidare a forza, deve lasciare spazio alle parole degli intervistati e ai materiali d'epoca, evitando l'effetto "commento".

Il legame libro-docufilm suggerisce anche un lavoro di raccolta e sedimentazione: anni di materiali, contatti, testimonianze, selezione di documenti che, una volta montati, assumono il valore di un racconto accessibile a tutti.

“Mimì, tutti ne parlano, io l’ho conosciuta”: perché questo docufilm riapre il discorso su Mia Martini

A trent’anni dalla scomparsa, la figura di Mia Martini continua a generare domande: sulla musica d’autore italiana, sul prezzo pagato dalle artiste, sulla solitudine che spesso accompagna il talento quando non accetta compromessi. Il docufilm presentato a Roma prova a rimettere ordine, con un gesto semplice e impegnativo: far parlare le fonti, gli archivi, i documenti, le persone.

Le conseguenze non sono solo culturali. Un lavoro così può incidere sul modo in cui si raccontano gli artisti, spostando l’attenzione dal pettegolezzo alla responsabilità narrativa. E può offrire al pubblico un incontro diverso: non l’ennesimo ricordo “da anniversario”, ma un ritratto che, pezzo dopo pezzo, restituisce a Mimì la cosa più rara: la sua verità, senza maschere.