Mimmo Lucano, in Appello cadono le accuse: condannato solo per abuso d’ufficio

(Adnkronos) – Cadono in appello le accuse contro Mimmo Lucano. L'ex sindaco di Riace che aveva fatto del borgo calabrese un modello di accoglienza per i migranti, è stato assolto da quasi tutti i reati. La Corte d'appello di Reggio Calabria, cambiando radicalmente la precedente emessa dal Tribunale di Locri, ha condannato Lucano solo a un anno e sei mesi di reclusione, con pena sospesa, per abuso d'uffico. In primo grado l'ex sindaco era stato condannato a 13 anni e 2 mesi di carcere per associazione a delinquere, truffa, peculato, falso e abuso d'ufficio.

