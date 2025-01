Mina Settembre, la prossima puntata è AGGHIACCIANTE | Si torna al ‘vecchio’ problema, pubblico diviso

È iniziata alla grande la terza stagione di Mina Settembre. In una delle prime puntate il pubblico assisterà ad un clamoroso colpo di scena

È partita alla grande la terza attesissima stagione della serie TV ‘Mina Settembre‘, in onda su Rai Uno la domenica in prima serata. Per chi non fosse particolarmente ferrato, la fiction narra le vicende professionali e personali di una brillante assistente sociale che lavora in un consultorio al centro di Napoli.

Mina Settembre, interpretata magistralmente dall’attrice e cantante Serena Rossi, grazie a una spiccata sensibilità e ad un altruismo fuori dal comune, si preoccupa di prestare aiuto a giovani donne in difficoltà cercando di risolvere i loro problemi.

Le prime due stagioni della serie hanno fatto registrare ascolti straordinari, ben al di là delle più rosee previsioni. L’attesa per la messa in onda della terza stagione era alle stelle e domenica 12 gennaio Rai Uno in prima serata ha trasmesso la prima puntata.

Com’era prevedibile la storia presenta alcune novità molto importanti: Mina e Domenico si sono sposati e Mina è anche in dolce attesa. Tra l’altro entrambi continuano a coltivare la speranza di adottare Viola.

Mina Settembre, nella nuova puntata succede di tutto: i dettagli

I primi autentici colpi di scena accadono però nella terza puntata, quando si verifica un evento del tutto inatteso e per gli spettatori quasi sconvolgente, vale a dire il ritorno a Napoli di Titti Ferrari D’Aragone, una delle migliori amiche di Mina.

Nelle prime due stagioni Titti ha gestito un bar a Napoli e al termine della prima stagione si fidanza con il barman Giordano. Nella seconda stagione i due convolano a nozze e alla fine si trasferiscono in Inghilterra, a Londra, dove aprono un altro bar.

Mina Settembre, il nuovo dramma di Titti: cosa è successo

In genere l’amica del cuore di Mina, che nel frattempo ha aperto anche un blog che ha riscosso subito un grande successo, fa ritorno a Napoli solo per trascorrere del tempo con le sue amiche. Nella terza puntata però Titti piomba a Napoli per chiedere aiuto a Mina.

Il problema è che un hacker da mesi la minaccia rivolgendole offese di ogni tipo. A Titti non resta che rivolgersi alla sua grande amica Mina che a quel punto inizierà a svolgere una serie d’indagini per scoprire l’identità dell’hacker. La scoperta lascerà Mina a bocca aperta, visto che l’odiatore social è un minore.