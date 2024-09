Ministero della Salute, comunicato UFFICIALE | ‘Riconsegnatelo al supermercato’: se l’hai mangiato vai dal dottore

Fai attenzione a quello che hai messo nel carrello della spesa: il Ministero della Salute lo ha fatto ritirare dal mercato.

Se lo hai comprato senza saperlo, ora buttalo via immediatamente: controlla il lotto di produzione e non consumarlo per alcun motivo. Potresti essere contagiato dal batterio pericoloso.

Purtroppo ora consumare uno dei prodotti alimentari più amati da nord a sud del Bel Paese potrebbe essere davvero molto rischioso. Scopri il motivo dell’urgente richiamo e non esitare ad attenerti alle indicazioni del governo italiano.

Il Ministero della Salute ha annunciato l’allerta alimentare a seguito di alcune indagini chimiche, che hanno portato all’amara scoperta: ecco qual è il prodotto oggetto dell’urgente richiamo.

Ministero della Salute, il richiamo del noto prodotto alimentare italiano

Come talvolta, purtroppo, accade nonostante gli alti standard qualitativi imposti in Italia a chi produce e commercializza alimentari, a seguito di alcune analisi di laboratorio, un prodotto è risultato pericoloso per la salute umana. Si tratta di un alimento di origine animale, distribuito e commercializzato presso i punti vendita della grande distribuzione.

A comunicarlo è stato il Ministero della Salute, tramite i canali ufficiali, che hanno chiaramente invitato a “non consumare il cibo in questione a riportarlo quanto prima presso il punto vendita in cui è stato acquistato”, come si legge nel comunicato ufficiale pubblicato su salute.gov.it. Il prodotto oggetto del richiamo è l’azienda Argiolas Formaggi e lo stabilimento di produzione è sito a Dolianova, Sud Sardegna, ma cerchiamo di fare chiarezza sui motivi dell’allerta alimentare.

Il lotto pericoloso e i motivi del ritiro

A essere ritirato con urgenza del mercato è stato un formaggio del marchio Pascoli italiani, in vendita presso i principali gli store della catena di supermercati Eurospin Italia Spa. Si tratta del Pecorino Sardo Dop. Le confezioni interessate dal richiamo sono quelle da 300 grammi, contrassegnate dal numero di lotto 24178 e la data di scadenza 23/12/2024.

Il motivo è che sono state rilevate tracce di una possibile contaminazione con il batterio che causa listeriosi, ovvero l’infezione batterica da Listeria. Il batterio in questione, Listeria monocytogenes è diffuso nell’acqua, nel suolo e anche nella vegetazione, motivo per cui sarebbe riuscito ad attaccare il formaggio in questione. La listeriosi può causare vomito, cefalea, dolori muscolari, diarrea, febbre e può portare o alla gastroenterite, che si manifesta dopo 24 ore dal contagio, oppure la forma sistemica, molto più invasiva, che può causare meningite e sepsi e si può manifestare anche dieci o venti giorni dopo il contagio, dovuto al cibo infetto.