Mirco Garofano investito e ucciso in via Fiorentini: la testimonianza choc e i precedenti sulla stessa strada

La morte di Mirco Garofano, 18 anni, residente ad Artena, continua a sollevare interrogativi e dolore. Il giovane è stato investito e ucciso mentre attraversava sulle strisce pedonali, almeno secondo le prime testimonianze, in via Filippo Fiorentini, a Roma, proprio davanti al comando della polizia locale. Nelle ore successive alla tragedia, oltre agli accertamenti ufficiali, emergono ora le parole di chi ha assistito alla scena e che parla di una dinamica ancora più drammatica di quanto inizialmente ricostruito.

“L’auto andava a tutta velocità”: il racconto di chi ha visto l’impatto

Un testimone oculare, ascoltato dagli inquirenti, ha riferito che la Smart che ha travolto Mirco procedeva a velocità molto elevata. Un dettaglio pesante, che si aggiunge agli elementi già al vaglio della polizia locale del Gruppo Torri, impegnata nella ricostruzione minuto per minuto dell’incidente. Secondo quanto riferito, l’auto non avrebbe rallentato in prossimità dell’attraversamento pedonale, dove il ragazzo stava passando in quel momento.

Il corpo del diciottenne, dopo l’urto, è stato trascinato sull’asfalto per alcuni metri. I soccorsi del 118 sono arrivati rapidamente, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Mirco è morto sul posto, lasciando una strada chiusa per ore e una scena che chi era presente difficilmente potrà dimenticare.

Le indagini: velocità, semaforo e test tossicologici

La Smart guidata da un 32enne è stata sequestrata. Il conducente è stato sottoposto ai test di alcol e droga, come previsto nei casi di incidente mortale. Gli investigatori stanno verificando più aspetti: la velocità effettiva del veicolo, l’eventuale rispetto del semaforo e le condizioni generali della viabilità in quel tratto.

Il punto dell'impatto, davanti a un presidio della polizia locale e in prossimità dello svincolo per via Tiburtina, rende la vicenda ancora più delicata. Le immagini delle telecamere di zona, se disponibili, potrebbero offrire riscontri decisivi rispetto alle testimonianze raccolte.

Una strada già segnata dal sangue: il precedente di Cynthia Ventucci

Via Fiorentini non è nuova a episodi mortali. Proprio su quella stessa carreggiata, circa un anno fa, aveva perso la vita Cynthia Ventucci, in un altro investimento che aveva acceso polemiche e richieste di maggiore sicurezza. Due tragedie in un arco di tempo limitato, nello stesso punto urbano, alimentano domande sulla reale efficacia delle misure di prevenzione e sul comportamento degli automobilisti in un’area frequentata da pedoni.

Il riferimento a quel precedente torna ora con forza, mentre amici e familiari di Mirco chiedono giustizia e chiarezza. Non solo responsabilità individuali, ma anche attenzione alle condizioni di una strada che, per molti residenti, resta pericolosa.

Il dolore di Artena e il silenzio dopo le polemiche

Ad Artena il lutto è profondo. La sindaca Silvia Carocci e l'amministrazione comunale hanno espresso pubblicamente il loro cordoglio, stringendosi alla famiglia del ragazzo. Un dolore che si accompagna a indignazione e incredulità, soprattutto dopo le testimonianze che parlano di un'auto lanciata ad alta velocità.

Mentre le indagini proseguono, resta una certezza amara: un ragazzo di 18 anni è morto mentre attraversava la strada. Le parole dei testimoni, ora, aggiungono peso a una vicenda che chiede risposte rapide e rigorose.

