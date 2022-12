Mirror: Roma preferita dagli inglesi per le vacanze di Natale, più di Parigi, Amsterdan e Berlino

Roma meta preferita dagli inglesi per le vacanze di Natale, più di Parigi, Amsterdam e Berlino. A dirlo è il il britannico Mirror in un articolo pubblicato il 2 dicembre a firma del travel reporter Milo Boyd dal titolo “La Capitale d’Italia è stata nominata il posto migliore del continente per le vacanze di Natale“.

“Quando si pensa a Roma – si legge – la prima immagine che viene in mente è probabilmente quella del Colosseo o del Foro in estate. Ma se la storica città è il posto perfetto per bere spritz all’aperto fino a tardi nelle sere estive, anche d’inverno è una destinazione magica“.

Il Mirror spiega poi che “in un sondaggio di easyJet sulle intenzioni di duemila britannici per le vacanze invernali, più della metà ha risposto che in cima alla loro agenda c’era la voglia di provare il cibo locale” e “più della metà viaggiare dove è possibile che ci sia neve e il 67% vuole visitare i mercatini di Natale“.

La Capitale italiana, così ancora il tabloid, “non è certo un luogo nevoso, visto che lì i fiocchi sono caduti solo sette volte negli ultimi vent’anni”, ma “quello che c’è in abbondanza è un’aria di romanticismo legato a questa stagione.

Il Natale a Roma è pieno di spettacoli di luce, celebrazioni religiose e la famosa Piazza Navona“. Secondo il Mirror dopo Roma le migliori città dove passare le vacanze di Natale per gli inglesi sono Parigi, Amsterdam, Berlino e Reykjavik. (Dip/ Dire)

