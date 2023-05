Missili ipersonici Kinzhal, per Russia “inarrestabili”. Ma Kiev li abbatte

(Adnkronos) – Sei missili ipersonici russi Kinzhal sono stati intercettati e abbattuti dall'aeronautica ucraina. Lo ha reso noto su Telegram il comandante in capo delle forze armate ucraine Valerii Zaluzhnyi, precisando che "verso le 3,30 i russi hanno attaccato l'Ucraina da nord, sud ed est" con un totale di 18 razzi. "I missili sono stati sparati da sei aerei MiG-31K, 9 missili da crociera Kalibr partiti dalle navi nel Mar Nero e 3 missili S-400 Iskander-M. "Il nemico – ha aggiunto Zaluzhnyi – ha attaccato anche con droni Shahed-136/131 e condotto ricognizioni aeree con altri tre droni. Tutti sono stati distrutti". Il missile balistico duale ipersonico russo Kh-47M2 Kinzhal (pugnale) ha fatto il suo esordio in combattimento il 19 marzo scorso, lanciato da un Mig-31K, contro un deposito di munizioni sotterraneo a Delyatyn, nella regione di Ivano-Frankovsk, in Ucraina, non lontano dal confine con la Romania. Un secondo lancio sarebbe avvenuto ai primi di maggio, quando le forze ucraine hanno annunciato di aver intercettato e abbattuto un Kinzhal sui cieli di Kiev. Progettato come un Iskander, ma da caricare su un aereo, il Kinzhal può essere armato sia con testate convenzionali che nucleari (da qui l'aggettivo duale), in grado di bucare le difesa anti missilistiche (che l'Ucraina non ha) e questo rende il suo impiego nel contesto di questa guerra esclusivamente dimostrativo.

Vladimir Putin lo aveva definito un'"arma ideale" quando, nel marzo del 2018, ne aveva parlato per la prima volta in pubblico. Fa parte del nuovo gruppo di sistemi ipersonici sviluppati in Russia (oltre al missile intercontinentale Avangard e al missile da crociera Tskinkal). La tecnologia ipersonica in quel Paese viene ora considerata avanzata. Kinzhal ha una gittata di 2mila chilometri, se lanciato da un Mig (3mila da un Tu-22M3), può raggiungere la velocità di Mach10 (12mila chilometri l'ora), e segue una traiettoria non prevedibile. "Il suo ruolo nella deterrenza non nucleare è nelle prime fasi di una escalation. Tuttavia è inteso primariamente come arma nucleare", si legge in un recente articolo del Center for Strategic and International Studies. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

