Misura la tua abilità mentale: riesci a vedere la lettera nascosta? Se ci metti più di 5 secondi c’è una brutta notizia

Mettiti alla prova con questo test e misura la tua intelligenza visiva. Se superi la prova, hai una mente brillante!

Solo chi è così fortunato da esser dotato di un’ottima vista e di buone doti di osservazione può davvero avere successo in questo gioco, quindi armati di concentrazione e tira fuori il meglio di te.

Hai poco tempo a disposizione per trovare la risposta corretta alla domanda del quiz, quindi procurati subito un cronometro e non lasciarti distrarre da nulla.

Tanti degli utenti che hanno provato a risolvere questo test visivo hanno fallito, ora tu cerca di fare la differenza. In bocca al lupo e aguzza la vista!

Test visivo, misura la tua abilità mentale

Questa immagine è stata creata ad hoc per confondere l’occhio umano, chi la osserva non riesce subito a decodificare correttamente linee, forme, colori e simboli. Dunque si tratta di una sfida all’apparenza facile, ma in verità divertente quando complicata. Questo è un gioco stimolante per menti brillanti, quindi se tu pensi di essere portato per i rompicapo visivi, sei nel posto giusto: mettiti subito all’opera.

Tutto quello che dovrai fare è tirare fuori le tue migliori capacità di osservazione e capire che simbolo si nasconde nell’illustrazione del test visivo. Guarda bene ogni piccolo dettaglio della foto. Tu che che cosa vedi? Ora fai partire il cronometro e allo scadere del quinto secondo premi subito stop e poi vai a leggere il paragrafo successivo, che contiene la soluzione del test visivo. Così potrai scoprire subito se hai indovinato. In bocca al lupo!

Soluzione

Ci siamo, ora finalmente saprai se hai ottime doti visive e una vista da falco. Prima di rivelarti la soluzione corretta, vogliamo offrirti un’ultima occasione di vittoria. Per questo motivo ti diamo un grande indizio, che può ancora aiutarti a trovare la risposta giusta: nell’immagine del test visivo è nascosta una lettera dell’alfabeto e più precisamente una vocale.

La lettera è la E maiuscola, è celata tra i vari puntini ma a distinguerla è il colore. Si tratta di una tonalità leggermente diversa. Superare il quiz visivo non era di certo semplice, quindi, se non sei riuscito a capire di quale lettera si trattasse, non ti scoraggiare, hai fatto comunque un ottimo lavoro. farai di meglio la prossima volta: continua a allenarti e tenere allenata la vista e la mente facendo altri test simili a questo che trovi tra le pagine di questo sito web. Buona fortuna per le tue prossime sfide.