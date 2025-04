Mobilità, dal 1° maggio tornano le Linee Mare: tutte le informazioni

Con l’arrivo della bella stagione, Roma riattiva un servizio ormai consolidato per chi desidera raggiungere il mare senza utilizzare l’auto. A partire da domani, giovedì 1° maggio, tornano in funzione le Linee Mare, i collegamenti bus che mettono in comunicazione diretta la città con le spiagge di Ostia. L’obiettivo è ridurre la pressione sulle strade litoranee, offrendo un’alternativa comoda e sostenibile per accedere alla fascia costiera sud della Capitale. Il servizio, gestito da Atac e coordinato da Roma Servizi per la Mobilità, include tre linee attive tutti i giorni: la 062, la 07L e la 07, ciascuna con tratte e frequenze studiate per rispondere a flussi differenti, tra stabilimenti balneari, spiagge libere e aree di interesse naturalistico come la Riserva di Castel Porziano.

Mobilità, quali sono le linee che saranno attive

La linea 062 collega il capolinea via Baffigo, nella zona centrale di Ostia, con il Lido di Castel Porziano, una delle aree più frequentate del litorale romano, nota per i suoi accessi al mare lungo i Cancelli. Il servizio sarà attivo dalle 7:00 alle 22:00 in direzione Castel Porziano, con corse di ritorno previste fino alle 22:45.

La 07L è una circolare con capolinea presso la stazione Colombo/Metromare, nodo strategico per chi arriva in treno dalla città. Il servizio sarà attivo tutti i giorni, con orari che vanno dalle 8:10 alle 20:10 nei feriali e fino alle 20:30 il sabato, mentre nei giorni festivi l’ultima corsa sarà alle 20:38.

La linea 07, più estesa, collega Villaggio Tognazzi, all’estremità sud del litorale, alla stazione Colombo. Nei giorni feriali e il sabato, la prima corsa è prevista alle 6:30 e l’ultima alle 21:30 dal litorale, con corse di ritorno da Colombo fino alle 22:00 (21:20 il sabato). Nei giorni festivi, il servizio parte alle 7:30 e prosegue fino alle 22:10, con ultime partenze da Colombo alle 21:56.

A differenza di altri servizi stagionali attivi solo nel weekend, le Linee Mare operano sette giorni su sette, con orari estesi nelle fasce orarie centrali e una distribuzione equilibrata tra le zone servite. Sul portale di Roma Servizi per la Mobilità sono disponibili gli orari completi, i dettagli sulle fermate intermedie e aggiornamenti in tempo reale su eventuali variazioni del servizio.

