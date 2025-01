Mobilità, inizio anno difficile per i pendolari: modifiche sulla Firenze – Roma

Gli interventi, per 12 milioni di euro, dureranno da inizio gennaio ad inizio marzo: inevitabili ritardi e cancellazioni in arrivo

Sarà un inizio d’anno complesso per i pendolari del Lazio e delle regioni limitrofe. Dal 7 gennaio al 4 marzo 2025, infatti, la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze-Roma subirà modifiche significative a causa dei lavori di manutenzione programmati da Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Contestualmente, ulteriori interventi interesseranno la linea Convenzionale Firenze-Roma dal 9 gennaio al 7 maggio, coinvolgendo anche alcune delle principali linee regionali.

Modifiche alla Firenze – Roma, gli interventi

Gli interventi, dal valore complessivo di 12 milioni di euro, mirano a rinnovare i binari su diversi tratti della linea Direttissima e Convenzionale. In particolare:

Tratta Capena-Gallese e Settebagni-Roma Tiburtina : 20 chilometri di binari saranno rinnovati per potenziare l’efficienza e la sicurezza della rete Direttissima.

: 20 chilometri di binari saranno rinnovati per potenziare l’efficienza e la sicurezza della rete Direttissima. Tratte Firenze Campo Marte-Firenze Rovezzano e Arezzo-Castiglion Fiorentino: 24 chilometri di binari saranno sostituiti, insieme ai deviatoi nelle stazioni di Compiobbi, Ponticino, Bivio Chiusi Sud e Fabro Ficulle.

I lavori coinvolgeranno 75 tecnici tra personale RFI e ditte appaltatrici, che opereranno principalmente nelle ore notturne per ridurre i disagi. Tuttavia, sarà necessario adottare una riduzione della velocità dei treni in transito.

Quali corse saltano e quali subiranno ritardi

Nonostante lo svolgimento notturno delle attività di cantiere, i lavori causeranno ritardi e cancellazioni sulle seguenti direttrici:

FL1 Orte-Fiumicino Aeroporto : Treni rallentati con tempi di percorrenza maggiorati.

: Treni rallentati con tempi di percorrenza maggiorati. FL2 Roma-Tivoli e FL7 Roma-Formia : Servizi limitati o soppressi, con modifiche agli orari di partenza e arrivo.

e : Servizi limitati o soppressi, con modifiche agli orari di partenza e arrivo. Tratte Regionali verso Roma: I collegamenti Firenze-Arezzo-Chiusi-Roma, Firenze-Foligno, Firenze-Borgo S. Lorenzo e Viterbo-Orte-Roma subiranno cancellazioni, riduzioni di velocità e variazioni di orario.

Per i treni ad alta velocità e intercity, alcune corse non effettueranno la fermata a Roma Tiburtina. I tempi di percorrenza aumenteranno fino a 10 minuti per molte corse. Inoltre, sono previste partenze anticipate o posticipate per diversi servizi regionali, influendo significativamente sulla routine quotidiana di migliaia di pendolari.